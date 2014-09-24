Словакия ратифицировала Соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Twitter.

"Сегодня Парламент Словакии ратифицировал Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Против не проголосовал ни один депутат!" - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Европарламент синхронно с Советом ратифицировал Соглашение об ассоциации 16 сентября этого года.

Украина и ЕС подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта, отложив подписание его экономической части, которая включает в себя положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.