Словакия ратифицировала Соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС
13:37, 24 сентября 2014Политика
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Сегодня парламент Словакии ратифицировал Соглашение об Ассоциации между Украиной и Евросоюзом.
Словакия ратифицировала СА Украины с ЕС / УНИАН
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Twitter.
"Сегодня Парламент Словакии ратифицировал Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Против не проголосовал ни один депутат!" - говорится в сообщении.
Cьогодні Парламент #Словаччини ратифікував УА та #ЗВТ#України з #ЄС. Проти не проголосував жоден депутат! Ďakujeme! #UkraineEU
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 24 сентября 2014
Как сообщал УНИАН, Европарламент синхронно с Советом ратифицировал Соглашение об ассоциации 16 сентября этого года.
Украина и ЕС подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта, отложив подписание его экономической части, которая включает в себя положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.
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