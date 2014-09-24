Командир "Азова" обвинил руководство силовиков в "сливе" информации

Об этом рассказал командир полка "Азов" Андрей Белецкий ТСН.

"Элементы слива информации однозначно присутствуют. Они есть и это факт. Говорить, насколько высок уровень слива информации, - чрезвычайно сложно", - заявил Белецкий.

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Андрей Белецкий привел два примера.

"Штурм Мариуполя должен был начаться в 5 утра. Где-то в три часа ночи, когда началась мобилизация на армейской базе, как потом стало известно от ДНРовцев, кто-сообщил "Чечену", что готовится штурм "Азовом". Он взял в 20 лучших боевиков и лучшее тяжелое вооружение и проскочил в Снежное. Это произошло исключительно благодаря утечке информации от командования украинских силовиков", - говорит Белецкий.

"Второй пример это - Иловайск. Выезд проходил с 2-х до 4-х ночи. Маршрут был известен весьма ограниченному количеству людей. Где-то в 3:30 - 4:00 авангард батальона попал в засаду, которая закончилась для нас хорошо - потому что мы ее разгромили. Потеряли только машины. Сразу после засады был нанесен удар "Ураганами". Нас спасло то, что между авангардом и основной частью образовался большой разрыв. Это говорит о том, что были известны время и маршрут. У людей было время подготовить место, подготовить "Ураганы" с территории РФ", - добаил он.