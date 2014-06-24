Командир "Айдара": в руководстве АТО есть предатели

Такую уверенность в эфире "Свободы слова" высказал командир батальона территориальной обороны "Айдар" Сергей Мельничук.

"Я уверен в том, что в руководстве АТО есть предательство. Потому, что пленные, которых мы захватываем, они над нами смеются и рассказывают: "Мы знаем каждый вылет вашего самолета, каждый вылет вашего вертолета, мы знаем все ваши указания. Когда происходят бомбардировки или иные события, мы просто уходим с позиций, а затем возвращаемся", - процитировал слова боевиков Мельничук.

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По его словам, происходит полный слив информации противнику.