Санкции кардинально ухудшили финансовое состояние России - глава НБУ

Об этом в эфире "5 канала" сказала глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, пише Gazeta.ua.

"Санкции кардинальным образом ухудшили финансовое состояние Российской Федерации. Девальвация рубля в течение года составила 30%, что для страны, которая имеет в резервах полтриллиона долларов, очень существенно ", - подчеркнула она.

Более того, как отметила глава НБУ, для РФ практически перекрыт доступ к международному капиталу. По ее информации, банковской системе России потребуется потратить 150 млн долл исключительно на поддержание баланса крупнейших ее государственных банков.

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"Санкции действуют, но к сожалению, нельзя сказать, что проблемы России помогают решать наши внутренние проблемы", - отметила Гонтарева.

Напомним, с 17 марта Евросоюз принял девять пакетов санкций против России. В совокупности ограничения коснулись 119 физических лиц и 23 юридических лица. Также Евросоюз ввел санкции в отношении энергетического, финансового и оборонного секторов России.