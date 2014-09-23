Из Крыма боевикам "ДНР" и "ЛНР" собираются передать почти 4 миллиарда гривень - активист

Из Крыма для нужд боевиков самопровозглашенных «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики» собираются ввезти наличную гривневую массу, около 3,9 млрд грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев. По его словам, данную информацию ему предоставили источники, близкие к «ЛНР», а также местные информаторы, члены его общественной организации.

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«В ближайшее время из Крыма на территорию Донбасса будет ввезенна наличная гривневая масса, около 3,9 млрд гривен. Они сейчас хранятся на полуострове в захваченном отделении Нацбанка и охраняются российскими спецслужбами», - сообщил Снегирев.

При этом он добавил, что «это очень большая сумма для Донецкой и Луганской областей, которая позволит им спокойно функционировать на определенный переходный период».

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«Россияне поступили прагматично: зачем вводить российский рубль на территориях, где есть полная девальвации национальной валюты и нестабильный курс? Кроме того, в условиях падения цен на нефть! , РФ «не проглотит» эти две области, потому что это приведет к дальнейшему падению курса рубля . Поэтому они решить проблему за счет украинских денег, оставленных в Крыму», - объяснил Снегирев.

При этом он отметил, что оборот новой валюты на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей невозможен, так как «на территории, которая находится в юридическом поле Украины, с особым статусом или нет, не может функционировать другая валюта».