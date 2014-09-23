Яценюк 24-25 сентября примет участие в сессии Генассамблеи ООН
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк 24-25 сентября будет находиться с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки, где примет участие в мероприятиях 69-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.
В рамках пребывания в Нью-Йорке запланировано выступление главы правительства на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН.
Яценюк также встретится с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и проведет переговоры с главами делегаций ряда государств - членов ООН.
Среди других запланированных мероприятий - встречи Яценюка с представителями деловых кругов США и руководством американских инвестиционных и финансовых учреждений, представителями неправительственных организаций, говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, 69-я сессия Генеральной ассамблеи ООН официально открылась 16 сентября. Ежегодные общие дебаты начнутся 24 сентября и продлятся до 1 октября.
Ожидалось, что президент Украины Петр Порошенко 25 сентября выступит на 69-й сессии Генасамблеи ООН.
В то же время вчера, 22 сентября, глава украинского МИД Павел Климкин не исключил, что Порошенко может изменить планы участия в сессии Генасамблеи ООН.
Как отметил министр, в связи с "необходимостью находиться на месте", программа президента может быть изменена.