Вехи недели. Парламентские выкрутасы, трансконтинентальный Порошенко и оптимизм по-киевски

Верховная Рада подчинилась требованию президента и приняла неоднозначные по сути законопроекты, призванные дать возможность урегулировать конфликт на Донбассе. Патриотический запал народных избранников серьезно охладило выступление главы государства, назвавшего неприятные факты о положении украинских военных в зоне боевых действий, где сегодня установилось хрупкое перемирие. По понятным и очевидным причинам представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР демонстрируют нежелание видеть возможность для диалога с Киевом, что не помешало контактной группе в Минске подписать новый меморандум. Сразу видно, что его составляли люди, выросшие в эпоху повышенных обязательств – реализовать добрые намерения, оформленные в столице Беларуси, без доброй воли не только непосредственных участников конфликта, но и России невозможно.

Правительство, реформаторские инициативы которого набрали унизительно маленькое количество голосов, обещает не финансировать территории, которые будут контролироваться сепаратистами. В заявлениях Арсения Яценюка все чаще проскакивают фронтовые нотки, ведь премьеру необходимо заботиться и о своем политическом будущем. Юлия Тимошенко, наоборот, стала непримиримым критиком мирных инициатив Порошенко, предлагая говорить с Россией с позиции силы, при этом благоразумно не уточняя, как это сделать в сложившейся сегодня ситуации.

Читайте такжеНеделя в цифрахЗаконодатели тем временем продолжают удивлять. Они не только в едином порыве конституционного большинства ратифицировали Соглашение об ассоциации с ЕС, но и приняли закон «Об очищении власти». Сама процедура имплементации норм люстрации в нормативную базу заставляет усомниться в целесообразности этого процесса, ведь уже пять суток общественность не может понять, за что именно проголосовали народные депутаты, стремясь потрафить избирателям. Один из соавторов законопроекта, Виталий Журавский, перед голосованием оказался в мусорном баке у стен Верховной Рады, но это не помешало имитации конструктивного настроя парламентариями.

При этом уровень цинизма некоторых слуг народа зашкаливает. 24 члена группы «За мир и стабильность» съездили на поклон в Государственную Думу, словно не понимая, что реальные решения может принимать только большинство Верховной Рады. Пятеро избранных в Крыму депутатов-«регионалов» прогнулись перед Кремлем, заявив о сложении депутатских полномочий. С учетом того, сколько им осталось работать в седьмом парламентском созыве, это заявление иначе, как оголтелым пиаром не назовешь.

Президенту приходится маневрировать между патриотическими настроениями многих сограждан и прагматизмом Запада, которому совсем не улыбается перспектива идти на прямую конфронтацию с Россией. Поэтому Порошенко энергично аплодировали в американском и канадском парламентах, а в Верховной Раде едва не устроили обструкцию. В телевизионном интервью глава государства пообещал финансировать только те территории, которые признают украинскую власть, и дал понять, что уровень нынешнего технического оснащения военных на Донбассе исключает любые иные действия, кроме оборонительных.

Возглавивший «Блок Петра Порошенко» Виталий Кличко с преувеличенным оптимизмом отчитался о первых 100 днях на посту мэра Киева. Для политика, возглавившего столицу с третьей попытки, Виталий Владимирович не производит впечатления гуру управления мегаполисом. Впрочем, состав Киевсовета, где у «УДАРа» уверенное большинство, а оппозиция предпочитает скандалы конструктивной критике, не дает Кличко оснований для беспокойства. Вот только проблем у киевлян от этого не уменьшается