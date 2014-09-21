Для восстановления Донбасса будет создан специальный фонд - президент

23:18, 21 сентября 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что десятки миллиардов гривен будут потрачены на восстановление освобожденных городов Донбасса.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время интервью украинским телеканалам в воскресенье.

Порошенко отметил, что на данном этапе будет осуществляться программа по восстановлению инфраструктуры освобожденных городов на востоке Украины. 

”Украинский бюджет финансирует территорию, которая возвращена под украинский флаг. Есть флаг, есть спецфонд, у нас бюджет уже сформирован”, - добавил он.

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Таким образом, отметил Порошенко, ”механизм финансирования будет очень простой - будет создан спецфонд бюджета”.

”И это является целью моих поездок - подготовка донорской конференции по созданию специального фонда. В том числе там будут средства спецфонда украинского бюджета на восстановление инфраструктуры Донбасса. Нигде нам не отказали. Речь идет о десятках миллиардов гривен”, - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина будет финансировать те территории, где есть мир, и где они подконтрольные украинским властям. 

”В том числе, власть местного самоуправления, которая выбрана легитимно”, - добавил глава государства.

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