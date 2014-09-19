В Днепропетровске задержали бортпроводника, который сообщал боевикам о вылетах авиации ВСУ

В Днепропетровске правоохранители задержали бортпроводника одной из авиакомпаний, который передавал боевикам террористической организации «Донецкая народная республика» информацию о базировании и боевых вылетах самолетов Воздушных сил Украины в зону проведения антитеррористической операции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД.

«В ходе проведения оперативных мероприятий луганские оперативники получили информацию о том, что 30-летний житель города Горловка Донецкой области, работающий бортпроводником одной из авиакомпаний, завербован как агент боевиками «ДНР». По роду своей деятельности он имел доступ к информации о базировании и боевых вылетах самолетов ВСУ в зону АТО. За материальное вознаграждение в долларовом эквиваленте он передавал информацию боевикам «ДНР», - сообщили в пресс-службе.

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Луганские оперативники обратились за помощью к руководству Департамента уголовного розыска МВД Украины и днепропетровским коллегам. Была создана смешанная группа, сотрудники которой отследили передвижение агента боевиков и задержали его в Днепропетровске.

У задержанного были изъяты технические средства слежения и связи, которые он использовал для получения и передачи информации боевикам «ДНР».

В отношении задержанного открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины «Террористический акт». Следствие проводится Службой безопасности Украины.