В Кировограде протестуют под ОГА против назначения экс-регионала новым руководителем области

В Кировограде около ста человек протестуют под облгосадминистрацией, чтобы не допустить представления нового руководителя области Сергея Кузьменко.

Как передает корреспондент УНИАН, активисты собрались на 9:00 на площади Героев Майдана. О сборе объявили в социальных сетях. Участники пикета, которые держат государственные флаги, скандируют: "Банду геть!" и "Слава Украине!".

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Активисты обвиняют новоназначенного главу области, бывшего «регионала» Кузьменко в организации «титушек» на кировоградском Майдане 26 января и в сотрудничестве с Партией регионов. Кировоградцы не понимают решения президента Петра Порошенко назначить экс-регионала главой области.

Участники пикета призывают Кузьменко выйти к людям. Одновременно они подтянули под облгосадминистрацию мусорный бак.

Самооборона объявила о собранных за несколько дней 498 подписях за отставку новоназначенного председателя облгосадминистрации.

Кузьменко не вышел к участникам акции, в то же время активисты зашли в помещение ОГА на сессию облсовета.

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Как сообщал УНИАН, 17 сентября 2014 года Порошенко назначил внефракционного народного депутата Кузьменко председателем Кировоградской областной государственной администрации вместо Александра Петика.

В тот же день в Кировограде около 100 человек пришли на площадь Героев Майдана протестовать против этого назначения. Они требовали отменить указ о назначении экс-«регионала» Кузьменко руководителем области.

Сегодня, 19 сентября, Кузьменко должны представить на сессии Кировоградского областного совета.