Совет Европы официально признал наличие российских войск в Украине - МИД

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Министерства иностранных дел Украины о решении Комитета министров Совета Европы.

В документе МИД отмечает, что 17 сентября Комитет министров Совета Европы принял решение, "главным сигналом которого стал настойчивый призыв к Российской Федерации вывести все свои войска с территории Украины, включая незаконно оккупированную территорию Автономной Республики Крым, и воздержаться от какой-либо дальнейшей военной интервенции в Украину".

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Также во внешнеполитическом ведомстве Украины назвали "беспрецедентным" признание на официальном уровне того, что в Украине присутствуют российские войска. "Беспрецедентным является официальное признание в решении факта наличия российских вооруженных сил на территории Украины, который Россия до сих пор продолжает отрицать", - подчеркнули в МИД.