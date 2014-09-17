В ЕС объяснили, зачем в Украине приняли законы об амнистии и спецстатусе Донбасса

В Европейском Союзе считают, что Украина, приняв законы об амнистии и об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, выполняет договоренности, достигнутые в Минске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе заявила представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майя Косьянчич.

„С нашей точки зрения, Украина выполняет договоренности, достигнутые в Минске. И оба закона - об амнистии и специальном региональном статусе – это важные шаги вперед в поиске политического решения кризиса”, - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада приняла президентские законы «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и «О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей».

Закон об особом статусе отдельных районов на Донбассе предусматривает особый порядок самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей сроком на три года, а также проведение внеочередных местных выборов в этих регионах 7 декабря этого года. 5 сентября в Минске контактная группа подписала протокол о мирном урегулировании на востоке Украины. Протокол содержит 12 пунктов и предусматривает, в частности, немедленное прекращение боевых действий, обмен заложниками и задержанными, обеспечение гуманитарной помощи, мониторинг ситуации на границе.