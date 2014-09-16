Субъектами люстрации есть все госслужащие кроме выборных должностей - нардеп

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал народный депутат Юрий Деревянко.

По его словам, в соответствии с законом “субъектами люстрации сегодня являются все без исключения чиновники, все государственные служащие и все служащие органов местного самоуправления за исключением выборных должностей”.

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Деревянко также заметил, что данный закон распространяется на бывшего президента Украины Виктора Януковича. Депутат отметил, что этот закон распространяется также на премьер-министра Украины, заместителей министра, заместителей руководителей других центральных органов власти. Также данный закон распространяется на председателей облгосадминистраций. Деревянко подчеркнул, что данный закон также распространяется на всех лиц, “которые были непосредственно “привязаны” к событиям на Майдане. По его словам, речь идет о периоде Майдана с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, о лицах, которые были непосредственно “причастны к событиям на Майдане, то есть противоправным действиям относительно участников Майдана”.

По словам Деревянко, под люстрацию подпадают все судьи и прокуроры, которые принимали противоправные решения в отношении участников Майдана. “Все они не имеют права занимать любую государственную должность на срок 10 лет”, - прибавил он.

Он подчеркнул, что следующей категорией лиц, подпадающих под закон о люстрации, являются те, кто по решению судов признаны призывавшими к расколу Украины, к сепаратизму. Деревянко подчеркнул, что такие лица не имеют права занимать должности на срок 5 лет. По его словам, также этот закон касается лиц, которые были “агентами КГБ СССР, которые учились в школах КГБ, кроме технических специальностей, лиц, которые были руководителями КПУ от уровня секретаря районной организации и выше, а также лиц, возглавлявших комсомол от уровня секретарей ЛКСМУ и выше”.