Украина отсрочила ЗСТ из-за угрозы со стороны России - Фюле

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Штфан Фюле во время дебатов в Европарламенте, передает Украинская правда.

Сначала, отвечая на критику евродепутатов, Фюле отметил, что причиной такого решения являются просьбе украинской стороны.Читайте такжеУ Порошенко считают, что отсрочка применения ЗСТ с ЕС принесет выгоду Украине

"Причина (отложения ассоциации) проста и понятна - экономика Украина в ужасном состоянии. Они выразили желание иметь больше времени для того, чтобы подготовиться к внедрению технических стандартов. А вы об этом не говорите", - сказал он.

Однако впоследствии, отвечая на вопросы европарламентариев, Фюле признал, что именно давление со стороны России привел к отсрочке.

"Россия под запись, официально говорила, что на следующий день после ратификации Украина столкнется с экономическими сложностями, поскольку Россия введет экономические ограничения. Это не задержка, а результат российских угроз", - подчеркнул еврокомиссар.

"Еще в Бухаресте на саммите 2008 года Путин заявил, что Украина - это неполноценная страна. И кто сейчас говорит, что это вина Европы?" - подчеркнул Фюле.Читайте такжеОтсрочка касается ЗСТ, но не Соглашения об ассоциации - Еврокомиссия

Напомним, что согласно договоренностям выполнения Соглашения об ассоциации в части зоны свободной торговли было отложено на год.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Лана Зеркаль признала, что закон о ратификации Соглашения об ассоциации не подавался в Верховную раду через переговоры с Российской Федерацией.