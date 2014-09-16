Партия местного самоуправления против выборов в условиях войны

Как проинформировали в пресс-службе ППМС, решение принималось нелегко. Однако руководство партии прислушалось к мнениям представителей местных ячеек. Большинство из них считают, что проводить избирательную кампанию в условиях войны нельзя, ведь существенная часть граждан Украины будут не в состоянии воспользоваться своим Конституционным правом на свободное волеизъявление.

«В условиях, когда на Востоке Украины продолжаются боевые действия, проведение парламентских выборов является прямым нарушением прав граждан на волеизъявление. Партия местного самоуправления, лозунг которой - «Мы вернем стране закон», считает необходимым перенести дату проведения выборов. Сначала государство должно стабилизировать политическую ситуацию на территории всех регионов страны, достичь устойчивого мира, обеспечить право всех без исключения избирателей сформировать новый состав законодательного органа страны. До этого времени парламентские выборы нельзя будет считать демократическими», - говорится в заявлении политической силы.

Также в Партии местного самоуправления считают, что у действующего Президента Украины есть все рычаги и правовые возможности навести в государстве порядок, в том числе, и путем введения прямого президентского правления.

В партии считают, если выборы все же состоятся, следующий состав Верховной Рады будет не способен изменить ситуацию в экономике, политике и социальной сфере, ведь, в законодательный орган пройдут те же политики, которые и сегодня имеют власть.

В заявлении ППМС речь идет также о том, что совет партии принял решение сконцентрироваться на подготовке к выборам в местные органы самоуправления, которые должны состояться в октябре 2015 года.

«Мы формируем мощную команду экспертов, которые будут пристально следить за действиями Правительства и Верховной Рады Украины, реализацией экономических реформ и шагами по децентрализации власти в пользу органов местного самоуправления. Партия займет нишу конструктивной оппозиции, и будет способствовать реализации реформ, направленных на возрождение социальных прав граждан, развитие местной инфраструктуры, промышленности, жилищно-коммунального сектора, образования, науки, медицины. Мы считаем, что именно работа на местах, в условиях войны на Востоке и тотального нарушения действующего законодательства, будет способствовать защите граждан Украины. Мы уверены, что избиратели достойно оценят нашу работу, и отдадут свои голоса за Партию местного самоуправления осенью следующего года», - говорится в заявлении ППМС.

По результатам прямого интерактивного голосования, которое недавно проводилось порталом «КиевВласть», Партия местного самоуправления получила неожиданный результат. В опросе приняли участие около 20 тысяч респондентов. За ППМС свои голоса отдали 3,7% избирателей. Таким образом, партия опередила в рейтинговом списке такие политические силы, как «Сильная Украина» Сергея Тигипко (3,5%), «Самопомощь» Андрея Садового (3.3%), вплотную приблизилась к «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко (4,7% ).