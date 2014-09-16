В Кабмине признали, что ратификацию СА сознательно тормозили из-за России

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграцииЛана Зеркаль, выступая на заседании комитета ВР по европейской интеграции, передает Украинская правда.

По ее словам, "соглашение не вносили (в ВР), чтобы предоставить разъяснения Российской федерации и чтобы избежать дальнейших негативных воздействий на двустороннюю торговлю с РФ"

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"С июля был учрежден трехсторонний диалог Украина-Россия-ЕС. Вы знаете, что со стороны России были беспокойства по применению нами Соглашения об ассоциации. Были даже угрозы о том, что Россия применит приложение номер шесть к соглашению о ЗСТ СНГ и выведет Украину из режима свободной торговли", - объяснила мотивы этих переговоров Лана Зеркаль.

Представительница МИД заверила, что по итогам переговоров власти "удалось выйти на ратификацию и лишить Россию формальных оснований свернуть режим свободной торговли, который существует в рамках СНГ".

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Как известно, до сих пор представители власти отрицали связь между переговорами с РФ и затягиванием ратификации СА. Это затягивание власти объясняли проведением технических процедур.

Этот факт вызвал возмущение членов комитета ВР. "Раньше аргументом заместителя главы администрации президента Валерия Чалого, было то, что властью должен быть подготовлен закон про имплементацию, и это требует времени. А теперь этот закон вообще не подали в Раду", - отметил глава комитета, народный депутат Григорий Немыря.