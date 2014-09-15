Российские войска пытаются "выжать" украинских бойцов с позиций - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook заявил лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Боевики и российские военные атакуют силы АТО в районах Донецка, Авдеевки, Дебальцево, Волновахи, Счастья.

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Обстрелы и штурмы не прекращаются. Полным ходом идет диверсионная война. Напряженная ситуация от Азовского моря и до Донецка: противник сражается за полосу Широкино-Тельманово-Докучаевск-Марьинка-Красногоровка. Над Мариуполем нависает угроза с севера", - написал Тымчук.

"Украинские войска держат натиск. Однако уже предельно ясно: даже на плохонький мир пока рассчитывать, к сожалению, никак не приходится", - добавил он.