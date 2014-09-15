ОБСЕ фиксирует увеличение частоты нарушений перемирия на Донбассе

Об этом сообщается в заявлении главы миссии Эртугрула Апакана.

В частности, Апакан обратился ко всем сторонам с требованием обеспечить наблюдателям возможность выполнять свои обязанности после серии инцидентов, в которых жизни участников миссии подверглись серьезной угрозы. Так, вечером 14 сентября была обстреляна из артиллерии группа наблюдателей СММ.

Такие случаи Апакан назвал "неприемлемыми".

Читайте такжеАвстрия предоставит ОБСЕ беспилотники для мониторинга ситуации на Донбассе"Мы призываем все стороны соблюдать соглашения о прекращении огня, как было договорено в Минске, и обеспечить полный мониторинг реализации этих соглашений. СММ собирается продолжить свою миссию, согласно мандату 57 стран-участников ОБСЕ", - заявил глава миссии.