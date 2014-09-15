В районах Донецка слышны залпы тяжелых орудий - горсовет

По сообщениям жителей в районах слышны звуки и одиночных выстрелов из крупнокалиберного оружия, и серии залпов из тяжелых орудий, сообщает горсовет Донецка.

Системы жизнеобеспечения города работают.

Читайте такжеВ Донецке боевики принуждают заключенных воевать на стороне "ДНР" - СМИСегодня ремонтные бригады энергоснабжающих предприятий вели работы по восстановлению поврежденных сетей в Петровском районе. Запитаны 3 трансформаторные подстанции на поселке шахты Трудовская. Остается обесточеным микрорайон Грабари.

Всего по городу на данный момент по всем энергоподающим предприятиям остаются отключенными 19 трансформаторных подстанций.

Ранее в СНБО сообщили, что сегодня целый день не прекращаются обстрелы аэропорта Донецка.