В районах Донецка слышны залпы тяжелых орудий - горсовет
По состоянию на 18.00 обстановка в Донецке сохраняется напряженной
По сообщениям жителей в районах слышны звуки и одиночных выстрелов из крупнокалиберного оружия, и серии залпов из тяжелых орудий, сообщает горсовет Донецка.
Системы жизнеобеспечения города работают.
Читайте такжеВ Донецке боевики принуждают заключенных воевать на стороне "ДНР" - СМИСегодня ремонтные бригады энергоснабжающих предприятий вели работы по восстановлению поврежденных сетей в Петровском районе. Запитаны 3 трансформаторные подстанции на поселке шахты Трудовская. Остается обесточеным микрорайон Грабари.
Всего по городу на данный момент по всем энергоподающим предприятиям остаются отключенными 19 трансформаторных подстанций.
Ранее в СНБО сообщили, что сегодня целый день не прекращаются обстрелы аэропорта Донецка.