Боевики в Донецке возобновили обстрел аэропорта

«Ну вот почалось, а говорили 15:30. Со Смолянки, может, даже коксохима и шахты Кировской, шелестело в сторону Песок\Аэропорта, взрывов нет», «Уже не залпы, а кононада. Бьют со всех сторон по аэропорту. Пацанам там будет несладко», - пишут дончане, сообщает 62.ua.

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Кроме того, сообщается об одиночных выстрелах из артиллерийского оружия со стороны железнодорожного вокзала. «Интервал между выстрелами не больше секунды. Много», «На заводе глухонемых дыровцы перекрыли проезд, не иначе с Экономической будут стрелять», - дополняют жители города.