Партия Порошенко может получить серьезную поддержку на освобожденных территориях - эксперты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали сегодня во время пресс-конференции.

В частности, председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко напомнил, что, по данным ЦИК, на сегодня в 13 из 32 округов в Донецкой и Луганской областях возможно организовать выборы.

"По нашим оценкам, если постараться, то можно не более как в 16 округах организовать выборы из 32-х. И то, это будет означать, что есть 10-11 округов в двух областях, которые полностью контролируются властями, и еще 5-7, из которых большая часть или меньшая под властью Украины, другая часть под властью террористов, а на определенной части ведутся боевые действия", - сказал он и добавил, что есть и другая часть округов, которые на сегодня полностью Украиной не контролируются.

Читайте такжеПолитолог: Оппозицию в Раде могут создать партия Тигипко и мажоритарщикиОдновременно на округах, где можно будет провести выборы, считает эксперт, явка будет небольшая. Черненко считает, что участие в выборах на востоке возьмут меньше 40% избирателей.

В электоральных взглядах у избирателей с востока "дезориентация и пустота", отметил Черненко. "Потому что Партия регионов их предала... что-то может иметь Тигипко, что-то могут иметь коммунисты. Как не странно, на освобожденных территориях сегодня может принять весьма серьезный результат партия Порошенко", - сказал он.

В мажоритарных округах на востоке, считает Черненко, могут быть избраны бывшие "регионалы", но не "радикальные сепаратисты".

В свою очередь глава Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир Фесенко выразил мнение, что на выборы на востоке могут не прийти, прежде всего, пророссийски настроенные люди, которые раньше голосовали за Партию регионов и КПУ.

Читайте такжеЭксперт: Плохая организованность выборов не повлияет на их честность"Как не парадоксально, действительно, может выиграть на востоке снова Порошенко и его партия. Там множество из тех, кто придет на выборы, во-первых, таким образом покажут, что не признают Украину: ее нынешнее руководство, ее нынешнюю власть. И Порошенко для них с его достаточно миротворческой позицией будет выглядеть приемлемой альтернативой. Потому что партии с радикальной позицией, в прямом и переносном смысле, их будут отпугивать", - сказал эксперт.