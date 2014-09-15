Эксперт: Плохая организованность выборов не повлияет на их честность

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции.

Эксперт отметил, что в избирательных списках партий есть множество людей, к которым возникает вопрос, будут ли они эффективными депутатами, однако к ним мало вопросов относительно их гражданской и патриотической позиции. В то же время в мажоритарных округах, отметил эксперт, ко многим людям есть вопросы.

Читайте такжеИзбирательный список “Батькивщины” возглавили Савченко, Тимошенко, Игорь Луценко, Соболев и ШкрумПо словам Черненко, на сегодня у власти нет такого политического заказа на искажение результатов выборов, как это было в 2012 году, когда полностью была задействована вертикаль “президент - правительство - губернатор - СБУ - местные криминальные авторитеты”.

Черненко отметил, что на уровне областных и районных администраций могут быть определенные договоренности между кандидатами-мажоритарщиками и представителями власти.

Читайте такжеЕще четыре партии показали свои списки“Не скажу, что все будет гладко, но если милиция, правоохранительные органы будут эффективно реагировать на это, то, я думаю, что сегодня есть сдержанный шанс провести честные, хотя и очень плохо организованные - будем говорить честно, - и очень быстрые выборы”, - сказал председатель правления КИУ.