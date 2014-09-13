ЕС: процесс ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной продолжается

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в субботу в Брюсселе заявила представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майя Косьянчич.

По ее словам, процесс ратификации продолжается, как и связанные с Соглашением обязанности. Кроме того, продолжение односторонних торговых преференций для украинских товаров со стороны ЕС - это та же зона свободной торговли, но только для Киева, подчеркнула Косьянчич

«Нет, это не правильно. Соглашение об ассоциации и об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) продолжается - идет процесс ратификации и вместе с ним все взятые обязательства. То, что откладывается - это временное применение только одной части договора - DCFTA», - пояснила представитель главы европейской дипломатии.

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Косьянчич напомнила, что вместе с этим было принято решение о том, что ЕС будет продолжать оказывать Украине привилегированный доступ на свои рынки через автономные торговые меры, которые должны были закончиться в конце октября.

«Это четкий сигнал от ЕС - наши политические партнеры также должны быть нашими торговыми партнерами. Или другими словами, это так же, если бы работала DCFTA, но только для украинской стороны. Ничего не меняется, в том числе, когда дело доходит до политической части», - отметила представитель Эштон.

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В этой связи она обратила внимание на ключевую часть заявления: «Чтобы иметь возможность полностью поддержать стабилизацию Украины, Комиссия готова в случае, если Украина ратифицирует Соглашение об ассоциации с ЕС, предложить дополнительную гибкость. Такая гибкость будет заключаться в отсрочке до 31 декабря 2015 года временного применения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, продолжая автономные торговые меры ЕС в интересах Украины в течение этого периода».

Кроме того, Косьянчич заверила, что стороны продолжат консультации о том, как решать проблемы, поставленные Россией.

«Прогресс этих консультаций будет рассмотрен на трехсторонних встречах на уровне министров», - добавила она.