За сутки боевики около 40 раз обстреливали силовиков и мирных жителей

В зоне конфликта на Донбассе отмечается резкое увеличение количества обстрелов со стороны российско-террористических войск, продолжающих грубо нарушать режим прекращения огня.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

За прошедшие сутки зафиксировано порядка 40 обстрелов со стороны российских войск и боевиков. Украинские войска строго соблюдают режим прекращения огня.

Кроме позиций украинских войск, террористы ведут обстрелы гражданских объектов, включая дома мирных жителей. При этом боевики сообщают местному населению о том, что обстрелы ведут украинские силовики. Подобные случаи зафиксированы в населенных пунктах и Донецкой, и Луганской области.

Как сообщал УНИАН, за минувшую ночь были зафиксированы обстрелы позиций сил АТО неподалеку населенных пунктов Ясиноватая, Марьинка, Пески, Тоненькое, Малоорловка, Ждановка, Дебальцево, шахты 60 летию Великой Октябрьской Революции.

Вчера, 12 сентября, в 19.30 многочисленной группой боевиков при поддержке шести танков, начался штурм аэродрома Донецк.