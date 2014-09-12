Россия переходит к тактике террора и диверсий на территории всей Украины - активисты

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему предоставили местные источники, близкие к самопровозглашенной «Луганской народной республики».Читайте такжеРоссийские офицеры готовят боевиков-разведчиков в лагере под Новоазовском

«Офицеры ФСБ планируют создать на базе батальона «Заря» террористической организации «ЛНР», центр подготовки диверсионных групп. Задачей этих групп будет проведение диверсий в центральных областях Украины и в Киеве», - сказал Снегирев, отметив, что «уже создано шесть таких групп и ведется отбор среди боевиков по их привлечению в ряды диверсантов».

«Террористам дали команду искать потенциальных диверсантов среди жителей центральных областей Украины, которые в настоящее время воюют на стороне террористов в Донбассе и которые могут ориентироваться на местности. В Харьковской области уже началась активная диверсионная деятельность боевиков. Намерения российских оккупантов - перенести диверсионную деятельность на территорию всей Украины, чтобы дестабилизировать ситуацию во всей стране», - объяснил активист. Он подчеркнул, что таким образом, «россияне меняют тактику и переходят от активной фазы военного противостояния к тактике террора и диверсий». «Цель этого - уничтожение инфраструктуры террора на территориях центральных областей Украины и создания социального напряжения», - акцентировал Снегирев.