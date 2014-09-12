На съезде партии «ЗАСТУП» приняли решение об участии в парламентских выборах

Как передаёт корреспондент УНИАН, в первую пятёрку списка вошли лидер политической партии «ЗАСТУП» Вера Ульянченко, председатель Аграрного союза Геннадий Новиков, Омельницкий сельский голова (Полтавская область) Александра Шереметьева, начальник украинского объединения сельского коммунального хозяйства «Укрсилькомунгосп» Владимир Хоменко, заместитель председателя политической партии «ЗАСТУП» Ирина Синявская.

Как отметила в своём выступлении председатель «ЗАСТУПа» Вера Ульянченко, село и отечественные аграрии должны иметь защитников в парламенте.

«Для села очень важно и нужно получить собственное представительство в Верховной раде именно сейчас, когда в стране нужны реформы. Необходимо направить эти их в поддержку села», - сказала Вера Ульянченко.

Она также отметила, что программа политической силы даёт исчерпывающий ответ на вопрос о новой государственной политики относительно украинского села. По словам Ульянченко, «ЗАСТУП» предлогает реальный механизм усовершенствования земельных отношений и порядка землепользования.

Кроме того, по словам лидера партии, нужно как можно быстрее принять закон относительно оборотности земель сельскохозяйственного назначения, который предусматривает реальный механизм противодействию обезземеления селян, а также «обеспечения самого широкого доступа экономически активной части сельского населения к земельному ресурсу. Также в приоритетах партии - выведения землепользования из теневого оборота, противодействие земельным махинациям и коррупции в сфере использования земельных угодий.

«Мы убеждены, что в Украине должен сформироваться мощный средний класс аграрных производителей», - сказала Вера Ульянченко, добавив, что «ЗАСТУП» поддерживает европейский выбор Украины.

Также лидер партии подчеркнула необходимость децентрализации власти, передав значительный массив властных полномочий и финансовых ресурсов на уровень сельских громад.