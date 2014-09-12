Пророссийское казачество угрожает расправой за помощь украинским силовикам - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В населенном пункте Ялта на юге Донецкой области активизировали деятельность представители пророссийского казачества», - отметил он.

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«Они запугивают местных жителей, которые поддерживают украинскую власть, и угрожают расправой в случае оказания помощи силовым структурам Украины. Правоохранительные органы будут принимать меры для пресечения деятельности этих пророссийских группировок», - заверил Лысенко.