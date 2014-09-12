Пророссийское казачество угрожает расправой за помощь украинским силовикам - СНБО
00:24, 12 сентября 2014Политика
1 0
Пророссийское казачество на юге Донецкой области запугивает местных жителей и угрожает расправой за помощь украинским силовикам.
Лысенко / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«В населенном пункте Ялта на юге Донецкой области активизировали деятельность представители пророссийского казачества», - отметил он.
Читайте такжеSpiegel: Членов миссии ОБСЕ в Украине могли похитить казаки
«Они запугивают местных жителей, которые поддерживают украинскую власть, и угрожают расправой в случае оказания помощи силовым структурам Украины. Правоохранительные органы будут принимать меры для пресечения деятельности этих пророссийских группировок», - заверил Лысенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter