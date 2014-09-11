Нацгвардия получила партию отечественных танков Т-64 БВ-1

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Для потребностей Национальной гвардии Украины госпредприятие «Завод им. Малышева», которое производит бронетехнику в Украине, отгрузило партию отечественных танков Т-64 БВ-1», - заявил он

По словам спикера СНБО, техника была заказана командованиям Национальной гвардии и предназначена для оснащения подразделений, принимающих участие в военных действиях на востоке Украины.

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«В соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины от 26 августа, эта техника передается силовикам для участия в АТО», - добавил Лысенко.