В МИД России заявляют, что Сенцов и Савченко не подпадают под соглашение об обмене пленными

Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич, передает РИА Новости.

Ранее председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что Сенцов фигурирует в списках Киева на обмен пленными с пророссийскими боевиками.

Читайте такжеПорошенко: Кроме прекращения огня, нужно освободить Савченко, Сенцова и других заложников"Я не вижу увязки с минским протоколом. Там речь идет о военнопленных, которые были захвачены во время боевых действий сторонами (конфликта)", -заявил Лукашевич, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры между Москвой и Киевом об освобождении арестованных в рамках минских договоренностей.

Режиссер Олег Сенцов и военнослужащая Надежда Савченко были похищены российскими силовиками на территории Украины, первый - в Крыму, вторая - на Донбассе. Сенцова обвиняют в подготовке терактов в Крыму, Савченко - в содействии убийству двух российских журналистов.

Сенцова как жителя оккупированого Крыма следователи пытались заставить принять российское гражданство, однако он заявил, что "не крепостной", чтобы "передавать его в месте с землей".