Сага о пальце, который был показан Яценюку и который вызвал праведный гнев Президента

Все это было бы очень смешно, если бы не было так грустно.

Казалось бы, Президент продемонстрировал ну просто поразительную решительность. За один показанный палец уволил руководителя “Кобры”. Найдите страну, где так решительно борются с хамством! Найдите такого волевого Президента!

Но от всей этой истории за три километра попахивает неискренностью, показухой и откровенным пренебрежением ко всем нам.

То, что за такие жесты, а особенно в сторону одного из руководителей государства нужно спрашивать, ни у кого сомнений не вызывает. Но когда в стране имеет место полный “апофигей”, а руководители государства вымещают свой праведный гнев на эксцентричном хаме-полковнике, как-то не берет за душу такой гнев.

Достаточно вспомнить лишь события последних недель.

Наши доблестные правоохранительные органы отпускают на все четыре стороны феноменального проходимца американского происхождения, которого задерживают на границе с поддельным украинским паспортом. За подделку документов тот отделывается легким денежным штрафом и с новыми силами бросается собирать с доверчивых украинских лохов миллионы долларов для своей финансовой пирамиды. Телеканалы демонстрируют поразительные сюжеты о фантастических суммах наличности, что собирает мошенник, а налоговая, милиция, СБУ, прокуратура упрямо этого не видят. В Ужгороде так же доблестные представители двух славных милицейских подразделений устраивают в ресторане массовое побоище. Разнимать их берутся бандюки. И, конечно, те же бандюки потом и оказываются виноватыми. Должен же кто-то быть виноват.

В Кривом Роге убивают предпринимателя. Милиция начинает следствие. При этом во время обысков на многочисленных квартирах погибшего все документы, которые могут привести к убийцам, никто даже не пытается изъять, зато конфискуют все, что имеет денежную ценность – драгоценности, наличность, автомобили. В общем на такую себе сумму в 10 миллионов гривен. Все попытки адвокатов матери погибшего ни к чему не приводят. Очень быстро находят якобы убийцу и заказчика. Журналисты пишут о том, что сомнительный бизнес предпринимателя, “крышевали” именно местные стражи порядка, именно они его убрали и именно они теперь быстро назначили “стрелочника”. Но никому до тех публикаций нет никакого дела. А 10 миллионов как корова языком слизала.

Это уже не говоря о ежедневных поборах на дорогах “людей с полосатыми ложками”, о “крышевании” рынков, проституток, наркоторговцев по всей стране.

И на фоне этого – увольнение за поднятый палец.

А еще просто поражает искренность наших первых лиц.

Сначала – Яценюк.

Читаем в ленте УНИАН. “А.Яценюк поинформировал собравшихся, в том числе Президента, что в прошлую субботу он, находясь за рулем автомобиля и не нарушая Правила дорожного движения, В СОПРОВОЖДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ направлялся по своим делам. В какой-то момент на автодороге появился джип, который не реагировал на сигналы автомобиля сопровождения и нарушал Правила дорожного движения. Этот джип, который препятствовал движению автомобиля А.Яценюка, принял вправо, после чего опустилось одно из его окон и человек, который находился в том автомобиле, показал, по словам А.Яценюка, «весьма известный жест», который используется «в американских кинолентах». Как выяснилось позже, за рулем джипа находился заместитель начальника спецподразделения ГАИ МВД Украины по фамилии Кожа, рассказал А.Яценюк”.

Как видим, в сообщении фигурирует машина Управления государственной охраны...

И что здесь странного, спросите вы. Должны же спикера охранять государственные службы!

Должны то должны. Но перечитаем информацию трехнедельной давности - от 29 января этого года. Она обошла множество СМИ под заголовком “Яценюк считает «худшими рудиментами советчины» перекрытие дорог для проезда чиновников и заявляет об отказе от госохраны”.

Вчитаемся: “В прямом эфире ГТРК «Крым» А.Яценюк назвал мигалки, эскорты и перекрытие дорог «азиатчиной» и «худшими рудиментами советчины». «Я по городу Киеву езжу без мигалок, без эскортов, без перекрытия дорог, ну, это азиатчина (простите за грубость языки), худшие рудименты советчины, от которых давно пора избавляться», – отметил спикер парламента страны. По убеждению А.Яценюка, единственное лицо, которое может ездить с такими атрибутами, – это Президент. «Единственное лицо – это Президент, который всенародно избран и должен ездить со всеми этими атрибутами. Все остальные: премьеры, председатели парламента – в общую очередь и поехали, – сказал Глава ВР Украины. – Вот я езжу уже полтора месяца без мигалок и эскортов – живой, здоровый». А.Яценюк также сообщил, что две недели назад написал требование в Управление государственной охраны, чтобы с него сняли госохрану. «Меня не от кого охранять, на меня никто не покушается. Меня от украинского народа охранять не нужно», – сказал глава ВР Украины.

Здесь и возникает вопрос. Если Яценюк говорил правду и в самом деле отказался от “рудиментов советчины” в виде “мигалок и эскортов”, то откуда взялся рядом с авто, в котором он ехал по частным делам, “автомобиль Управления государственной охраны”?

Если Яценюк, как это принято у наших политиков, просто пиарился, заявляя об отказе от госохраны, то, мягко говоря, говорил неправду. А как тогда можно верить истории о пальце, если ее рассказал человек, склонный говорить неправду?

Но еще больше вопросов к Президенту.

В свое время Президент одной фразой, как мы помним, разогнал ГАИ. Проигнорировав при этом все законы, нормативные акты, Конституцию и все такое. Сказал, не будет ГАИ – и не должно быть.

Прошло почти два года. Казалось бы, за это время мы все чему-то научились. В частности, и Президент.

Ни-че-му. Те же грабли. С тем же самым праведным гневом.

Где, в каком законе записано, что можно уволить человека “за палец”? Почему Президент не спросил Яценюка: “Арсений Петрович, подал ли ты в соответствии с законом письменное заявление о незаконных действиях того же полковника? Если не подал, то тем самым скрыл преступление, а теперь жалуешься мне?”

Почему не была создана комиссия по этому инциденту, которая проверила бы все факты, чтобы не полагаться на устные рассказы эмоционального спикера?

И еще много «почему»...

Теперь о том, как все могло быть в действительности.

Яценюк в выходной день в сопровождении госохраны, как принято у наших власть предержащих, мчался по своим делам. Неожиданно его обогнал на “Порше” какой-то еще более быстрый “пацан”. Как это так, обиделся Яценюк. Прижали “пацана” к обочине, а тот возьми и покажи палец. Затаил обиду спикер, и при случае пожаловался Президенту. А Президент в тот день был очень зол – на Луценко, на Тимошенко, на Балогу, на других. И взорвался. Наказал. Раздраконил. Уволил.

Другими словами, все вместе, они, власти предержащие, показали нам, непричастным к власти, все тот же палец.

В ответ мы можем сделать то же самое. Но есть разница. Мы их палец видим, потому что они в телевизоре. А они наш – нет. Потому что нас там нет.

Александр Шкурко