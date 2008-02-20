В БЮТ просят Ющенко понять, что второй раз он президентом не станет

В БЮТ ожидали известий об очередном выходе из "Нашей Украины".

Напомним, что вчера о выходе из партии заявили сразу 6 политиков – заместитель главы секретариата президента Роман Безсмертный (член политсовета) и пять народных депутатов – Михаил Полянчич (глава центральной контрольно-ревизионной комиссии), Игорь Криль (замглавы партии), Виктор Тополов (член президиума), Оксана Билозир (член политсовета) и Василий Петевка (член политсовета). Более того, во фракции БЮТ к этому оказались готовы, пишет Коммерсант-Украина.

"В «Нашей Украине» пошли игры, и, конечно, там назревает раскол. Партия перестает быть пропрезидентской силой и опорой. И то, о чем писала пресса, то, о чем говорили политологи – о попытке создания новой партии под президента,– начинает реализовываться. Мы были готовы к этому",– сказал изданию народеп-бютовец Виталий Курило. При этом в БЮТ уверены, что главной причиной раскола является позиция Виктора Ющенко, отмечает Коммерсант.

"Ключ от этого ящика Пандоры, который надо закрыть, чтобы оттуда не выскакивали всякие гады, находится в руках одного человека! – возмущенно заявил народный депутат от БЮТ Лев Бирюк.– Этот человек должен понять, что ни при каких обстоятельствах и катаклизмах он второй раз президентом не станет. Как только он это поймет, все встанет на свои места".

Что касается дальнейшего существования коалиции, то, по мнению представителей БЮТ, выход депутатов повлечет за собой только "некоторые сложности" во время голосования. "Я не боюсь этого. Если даже выйдет 20 человек, коалиция не может быть разрушена, она просто не сможет голосовать, так как решение о прекращении существования коалиции может приниматься только коалиционным большинством. Вот и все!" – заявил господин Бирюк.