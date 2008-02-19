У Тимошенко намекают, что теневые посредники используют Балогу

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ убежден, что «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго» оказывают давление на НАК «Нафтогаз Украины» с целью получения платежей за газ без соответствующих актов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что на сегодняшний день, на 18.00, НАК «Нафтогаз Украины» не получил акты ни от «УкрГаз-Энерго», ни от «РосУкрЭнерго» на покрытие долгов 2007 года и обеспечение текущих расчетов.

«Происходит попытка давления с использованием высокопоставленных должностных лиц с тем, чтобы провести расчеты за несуществующие вещи, то есть дать возможность теневым посредникам, получив безосновательно ресурсы, самим решать, за что произошли расчеты, по каким ценам, за какие объемы и за какой газ… Этого не будет», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Он сказал, что такая ситуация компрометирует страну, отметив при этом, что средства на погашение долгов у НАК «Нафтогаз» есть. В этом вопросе компании готово помочь и правительство, добавил А.ТУРЧИНОВ.

При этом он подчеркнул, что у правительства Украины долгов в газовой сфере нет и вытеснение с рынка «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго» правительство считает приоритетом своей деятельности.

Ранее глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявил, что правительство должно ускорить выплату компании “Газпром” долга за потребленный Украиной газ.

«Договоренности президентов двух государств-партнеров должны быть неуклонно выполнены. Не может быть и речи о пересмотре уже утвержденного порядка расчетов», – отметил В.БАЛОГА.

Однако, по мнению руководителя Секретариата, проведенная правительством первая выплата не демонстрирует решительности вполне и быстро рассчитаться с долгами. Из задолженности в 1,5 млрд. долларов «Газпром» получил только 100 млн., что несопоставимо мало и может вызвать подозрение о промедлении украинской стороны с оплатой по долговым счетам.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» в рабочем режиме начала процедуру погашения долга за потребленный до 1 ноября 2007 года газ.

По информации пресс-центра “Нафтогаза Украины”, 14 февраля 2008 года на расчетный счет ЗАО «УкрГаз-Энерго» было перечислено 524,6 млн. грн. "Представители ЗАО подтвердили поступление транша в полном объеме", - отмечено в сообщении.

Напомним, что ранее "Нафтогаз Украины" признал задолженность перед "УкрГаз-Энерго" в размере 1,041 млрд. долл. за импортный природный газ, отобранный холдингом в 2006-2007 годах для обеспечения топливом предприятий теплоэнергетики и бюджетных учреждений.