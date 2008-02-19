Балога хочет, чтоб Тимошенко рассчиталась быстро и полностью

Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, правительство должно ускорить выплату компании “Газпром” долга за потребленный Украиной газ.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛОГИ, переданном УНИАН.

Он убежден, что темпы уплаты украинского долга компании «Газпром» за потребленный газ не отвечают характеру договоренностей, достигнутых во время рабочего визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Москву.

Как отметил В.БАЛОГА, по результатам консультаций и переговоров, в том числе с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ, стороны достигли согласия, что Украина с 14 февраля начнет погашать газовую задолженность, которая возникла в ноябре-декабре прошлого года.

«Речь идет о расчетах по ценам 2007 года, что четко зафиксировано в ходе двусторонних встреч. Глава государства высказался за то, что весь долговой платеж должен быть проведен в ближайшее время», - сказал В.БАЛОГА.

Однако, по мнению руководителя Секретариата, проведенная правительством первая выплата не демонстрирует решительности вполне и быстро рассчитаться с долгами. Из задолженности в 1,5 млрд. долларов «Газпром» получил только 100 млн., что несопоставимо мало и может вызвать подозрение о промедлении украинской стороны с оплатой по долговым счетам.

«Договоренности президентов двух государств-партнеров должны быть неуклонно выполнены. Не может быть и речи о пересмотре уже утвержденного порядка расчетов», – отметил В.БАЛОГА.

Он также указал на необходимость активизации работы по подготовке новых схем прямых отношений между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» на 2008 год на принципах прозрачности и взаимной выгоды, как это определили в Москве лидеры Украины и России.

«Президент Украины рассчитывает на то, что наработанные конкретные предложения будут представлены Кабинетом министров как проекты будущих соглашений уже скоро. Причем следует исходить из того, что ни «Нафтогаз Украины», ни его российский партнер «Газпром» не могут быть поставлены в неравные условия. Правительство не может позволить себе тратить попусту время в вопросе, который относится к сфере национальных интересов», – сказал В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, в феврале «Газпром» заявил, что задолженность Украины за поставленный российский газ с 1 января 2008 года приближается к 500 млн. дол., а общий просроченный долг достиг 1,5 млрд. дол.

14 февраля НАК «Нафтогаз Украины» в рабочем режиме начала процедуру погашения долга за потребленный до 1 ноября 2007 года газ. В тот же день на расчетный счет ЗАО «УкрГаз-Энерго» было перечислено 524,6 млн. грн.