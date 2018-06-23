Что хотело сказать МИД Украины о Косово?

Министерство иностранных дел Украины сделало заявление относительно Косово. Такое «хитрое» заявление – из восьми предложений и не содержащее почти ничего: “Будущее Косово и региона в целом – в европейской перспективе... Надеемся на возобновление плодотворного диалога между всеми привлеченными сторонами... Считаем, что ситуация вокруг Косово не может быть прецедентом”. На следующий день Президент также высказался о том, что Украина еще не имеет позиции относительно статуса Косово.

Почему заявление нашего МИД о Косово такое размытое? Нормально ли это - когда Президент говорит, что в стране второй день подряд нет своей позиции по топ-вопросу внешней политики? Какие факторы формируют украинскую позицию по поводу Косово? Говорят, что заявление МИД – это первая реакция, и украинская сторона еще формирует свою позицию относительно признания или непризнания Косово. Что будет во втором заявлении МИД? В нем мы будем как Британия и Штаты или как Греция и Болгария? Что лучше: не признать Косово и навредить “евроатлантической репутации” или признать независимость края, чем по мнению отдельных экспертов, выбить кирпич из собственной территориальной целостности? Ведь никто не отрицает, что признание независимости края – это нарушение десятков международных документов и главного принципа территориальной целостности государства.

Об этом мы спросили внешнеполитических экспертов, которые могут позволить себе большую откровенность, чем официальные представители дипкорпуса.

Григорий Перепелица, директор Дипломатической академии при МИД Украины: ЕВРОСОЮЗ НАРУШИЛ ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Почему такая неуверенная позиция Украины? Прежде всего, она предопределена односторонними обязательствами Украины поддерживать заявления ЕС относительно Косово. Евросоюз заявлениями о признании Косово фактически нарушил один из основных принципов международной безопасности и стабильности, принцип территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ, на котором базируется вся международная безопасность. И это сегодня является очень серьезным прецедентом на европейском континенте. В случаях, когда затрагивается вопрос международной стабильности и безопасности и когда такие вопросы отражаются на национальной безопасности нашей страны, Украина не должна следовать тем заявлениям, которые делает Евросоюз. Есть односторонние обязательства Украины перед Европейским Союзом приобщаться к заявлениям ЕС. Именно обязательство Украины и было учтено украинским руководством, в результате чего возникла такая неуверенная позиция.

Курс на евроинтеграцию является приоритетним, и Украина делает все, чтобы продвинуться в этом направлении, но в данном случае во внимание должна, в первую очередь, приниматься международная и собственная национальная безопасность. И если заявления ЕС ставят под сомнение основополагающие принципы международного права, на которых базируется международная безопасность, то Украина должна быть более решительной. Задержка украинским руководством четкой формулировки относительно Косово связана, так сказать, с оценкой ситуации и пониманием того, что двойственную позицию уже занять будет нельзя.

Я не могу четко утверждать, какой будет собственная позиция Украины, но мне кажется, что она будет акцентироваться на праве территориальной целостности страны.

Анатолий Зленко, экс-министр иностранных дел Украины: ЗАЯВЛЕНИЕ МИД СОДЕРЖИТ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: СОБЫТИЕ В КОСОВО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕЦЕДЕНТОМ Утверждать, что вопрос независимости Косово окончательно решен, было бы большим преувеличением. Об этом, в частности, свидетельствует реакция отдельных стран балканского региона и ряда других государств, которые выразили свое несогласие и не смогут присоединиться к акциям, связанным с признанием Косово.

Шкатулка Пандоры открыта... Этот вопрос должен рассматриваться соответствующими международными институтами, которые несут ответственность за обеспечение мира и безопасности. Это в первую очередь ООН, ОБСЕ, ЕС, Совет Европы. Было бы разумно не тратить попусту время, а начать соответствующие консультации относительно того, как успокоить страсти вокруг Косово. Как международному обществу найти подходы, проявить толерантность, взвешенность, не допустить конфликтной ситуации.

Думаю, что отечественное министерство иностранных дел хотело дать первую реакцию на факт провозглашения независимости Косово. И это заявление, хоть и сжатое, но достаточно объемное и дает четко понять, в каком направлении должна развиваться ситуация и каким может быть наше отношение. В заявлении МИД содержится осторожное предостережение: событие в Косово не может быть прецедентом. Поскольку можно предположить, что это событие может повлечь цепную реакцию и поставить мир в очень неопределенную ситуацию.

Началась волна поспешного признания независимости Косово – уже около двадцати стран высказались относительно этого. Однако есть государства, которые имеют замороженные, а также “тлеющие” конфликты – они в целом чрезвычайно осторожно относятся к вопросам нарушения границ и территориальной целостности. Даже среди стран ЕС нет единодушия относительно признания Косово. И это нельзя не принимать во внимание.

Я думаю, что массовые выступления сербского населения демонстрируют: нет успешного решения проблемы, все находится на минном поле.

Первая реакция МИД свидетельствует о нашей осторожности, но по этому заявлению будет второе – более содержательное. И оно даст возможность понять позицию Украины относительно этой проблемы. Я не могу предвидеть, каким будет следующее заявление, оно будет диктоваться, в частности, ходом событий вокруг Косово.

Вопрос Косово следует рассматривать в контексте международного права и с учетом Хельсинского заключительного акта 1975 года. Здесь просматриваются много нарушений, и об этом следует говорить на экспертном уровне. Потому, думаю, этот вопрос не закрывается.

Валерий Чалый, Центр Разумкова: СЛЕДУЕТ ДОЖДАТЬСЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПОЗИЦИИ ЕС Важно отметить, что вектор Косово стал вызовом в вопросах формирования внешней политики Украины. В данном случае не было глубокой дискуссии на уровне государственных учреждений и не государственных институтов. Мы действовали совсем не так, как, скажем, в отношении Ирака, когда проходили серьезные обсуждения. Поэтому нечеткость позиции – это также результат того, что процесс обсуждения не состоялся.

Что касается последующих заявлений, то они могут касаться только признания или непризнания Косово как независимого государства. Украина не будет и не должна спешить. Следует дождаться консолидированной позиции Европейского Союза. Проблема еще и в том, что абсолютно неправильно идти за решениями США, ЕС или России. Этот вопрос задевает интересы европейской безопасности, где Украина является контрибутором, и нам нужно выработать свою уникальную позицию. Пока еще это не сделано.

Относительно заявления Президента о том, что мы не имеем позиции по Косово, то, думаю, она касается соответствующих институтов, а именно – Совета национальной безопасности и обороны. Это как раз такой вопрос, которым должен заниматься СНБО. Если заявление Президента не является дипломатическим ходом, чтобы выиграть время (возможно, позиция у нас есть, но мы ожидаем благоприятного момента, чтобы ее обнародовать), то такие подходы не отвечают вызовам, которые стоят перед Украиной.

Косово – это вопрос и европейской, и нашей национальной безопасности. Здесь недостаточно анализировать позиции ведущих стран – у нас должна быть выработана собственная позиция, с учетом интересов Украины. Хотя сначала мы должны узнать о консолидированной позиции ЕС. Кроме того, Украина имеет возможности использовать инструменты ООН, провести консультации со стратегическими партнерами. В этом мы должны быть более настойчивыми.

Опрашивала Маша Мищенко