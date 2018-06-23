Вехи недели: Ющенко показал Кремлю, кто в Украине решает вопросы, у Тимошенко заболело горло

Виктор Ющенко, уже и не рассчитывавший застать Владимира Путина в президентской ипостаси, побывал в Москве, где сумел оперативно урегулировать как всегда несвоевременно всплывшие газовые проблемы.

Президент Украины публично признал наличие полуторамиллиардного долга за газ и пристыдил правительство за 4-месячное промедление с оплатой потребленного топлива. Но это недовольство высказывалось уже постфактум: из Москвы глава государства привез сохранение стоимости газа в 2008 году и обещание изменить схему поставок. Правда, понять, чем будут отличаться новые совместные предприятия от созданных с участием RosUkrEnergo, могут, наверное, только специалисты. Да и для этой непотопляемой компании не все так плохо: будущий российской Президент Дмитрий Медведев предупредил, что посредника для поставок центрально-азиатского газа в Украину придется сохранить. А ведь именно из Туркменистана и Узбекистана Украина, по крайней мере, по документам, получает львиную долю голубого топлива. Похоже, Виктор Андреевич не решил проблему, а только на время снял ее остроту и застолбил в Кремле за собой право вести газовые переговоры на высшем уровне.

Позиция руководства Украины относительно будущего вступления в НАТО вызвала всплеск патентованного кремлевского гнева. Владимир Путин дважды за три дня пообещал направить ракеты на Украину, если та станет членом Альянса. Путин резал правду-матку так, словно принимает непосредственное участие в президентской кампании. После этого План действий России и Украины на 2008 год кажется фиговым листком. Зато искренне умиляет и высказанная российским и украинским президентами готовность совместно отмечать 300-летие Полтавской битвы. Если исходить из нынешней тональности кремлевских заявлений, то украинским олигархам впору собирать средства не на восстановление дворцов Батурина, а на организацию праздничной инсценировки штурма и сожжения города. Интереснее другое: по законам жанра Путин выступил в роли «злого следователя», кто будет «добрым» и что он предложит Киеву?

…В роли главного критика процессов приватизации в Украине опробовал себя глава государства. На заседании СНБО вновь не оказалось Юлии Тимошенко (у премьера острая ангина), и творчески развить президентские тезисы оказалось некому. Валентина Семенюк-Самсоненко оправдывалась перед журналистами с видом привыкшего к публичным поркам чиновника. Но Президент целился не только в Валентину Петровну, иначе не стал бы называть преступлением финансирование дефицита госбюджета за счет поступлений от приватизации.

…Прибавил проблем шефу глава президентского секретариата. Виктор Балога эффектно покинул ряды «Нашей Украины», которую два года назад старательно зачищал от «любых друзив» в ожидании пришествия нового поколения украинских политиков. Не дождался и решил развязать себе руки. Заодно привлек внимание к Президенту: откажется ли Ющенко от поста почетного председателя НС–НУ? Красивая версия объявленного политического развода – Виктор Иванович не выдержал разброда и шатания в рядах пропрезидентского блока и стал буревестником его краха. Прагматичная версия – Балога беспокоится о собственном политическом будущем, и под соусом будущей поддержки Ющенко в 2010-м постарается запустить эффективный политический проект. Жаль, что эффективность по-украински в наших условиях означает ставку на административный ресурс, неадекватные партийному потенциалу финансовые инъекции и кучку «сбитых летчиков» в виде свиты вождя.

…Зато как минимум один политик, хотя и знает входы-выходы на Банковой еще с середины 90-х, в новом пропрезидентском проекте гарантированно не окажется. Это Николай Рудьковский, которому пришлось таки знакомиться с возбужденным против него уголовным делом в стенах следственного изолятора. Судя по поведению Николая Николаевича, в нем умирает актер неподдельного драматического заряда – он так убедительно разыгрывал тяжелобольного, что происходи процесс не в Печерском суде – быть ему освобожденным. Но не судьба. Масла в огонь подливают неравнодушные к судьбе экс-министра парламентарии из Партии регионов. Видимо, им недостаточно осознания, что казус Рудьковского значительно осложнил для Банковой процедуру отмены депутатской неприкосновенности. Нестор Шуфрич с группой поддержки попытался отбить делового партнера у конвоя, но явно не рассчитал силы. Перестарались и спецназовцы, опустившие автомобиль на ногу парламентария.

…В борьбе за Рудьковского оппозиционеры получили дополнительный повод блокировать парламентскую трибуну – на этот раз не против вступления Украины в НАТО, а в борьбе за права отдельного человека, пусть его и считают правонарушителем. Тем временем Арсений Яценюк предпринял еще одну попытку разблокировать парламент, предложив подписать составленное им политическое соглашение. Оно должно признать его подпись под письмом относительно присоединения Украины к ПДЧ персональным автографом и не более того. В случае отказа договариваться спикер не исключает роспуска законодательного органа.

Арсений Петрович заметно страдает от собственной неэффективности в спикерском кресле, непонимания соратников и враждебности оппонентов. Ему определенно не хочется досрочно завершить первую в жизни депутатскую каденцию, ведь никому не известно, какими будут расклады в новом составе парламента.

…Граждане, они же будущие избиратели, остались в неведении, обменивались ли слуги народа валентинками – настоящими, с добрыми и теплыми словами в честь Дня всех влюбленных. Похоже, большинство украинских политиков могли направить их исключительно себе – слишком уж эгоцентричной оказывается отечественная политика.

Евгений Магда