Вехи недели: Ющенко показал Кремлю, кто в Украине решает вопросы, у Тимошенко заболело горло
Путин вел себя так, словно принимает участие в президентской кампании… В дело Рудьковского включалась нога Шуфрича… Балога покинул ряды некогда президентской партии…
|Ющенко, Путин. Фото АР
Президент Украины публично признал наличие полуторамиллиардного долга за газ и пристыдил правительство за 4-месячное промедление с оплатой потребленного топлива. Но это недовольство высказывалось уже постфактум: из Москвы глава государства привез сохранение стоимости газа в 2008 году и обещание изменить схему поставок. Правда, понять, чем будут отличаться новые совместные предприятия от созданных с участием RosUkrEnergo, могут, наверное, только специалисты. Да и для этой непотопляемой компании не все так плохо: будущий российской Президент Дмитрий Медведев предупредил, что посредника для поставок центрально-азиатского газа в Украину придется сохранить. А ведь именно из Туркменистана и Узбекистана Украина, по крайней мере, по документам, получает львиную долю голубого топлива. Похоже, Виктор Андреевич не решил проблему, а только на время снял ее остроту и застолбил в Кремле за собой право вести газовые переговоры на высшем уровне.
Позиция руководства Украины относительно будущего вступления в НАТО вызвала всплеск патентованного кремлевского гнева. Владимир Путин дважды за три дня пообещал направить ракеты на Украину, если та станет членом Альянса. Путин резал правду-матку так, словно принимает непосредственное участие в президентской кампании. После этого План действий России и Украины на 2008 год кажется фиговым листком. Зато искренне умиляет и высказанная российским и украинским президентами готовность совместно отмечать 300-летие Полтавской битвы. Если исходить из нынешней тональности кремлевских заявлений, то украинским олигархам впору собирать средства не на восстановление дворцов Батурина, а на организацию праздничной инсценировки штурма и сожжения города. Интереснее другое: по законам жанра Путин выступил в роли «злого следователя», кто будет «добрым» и что он предложит Киеву?
|Юлия Тимошенко
…Прибавил проблем шефу глава президентского секретариата. Виктор Балога эффектно покинул ряды «Нашей Украины», которую два года назад старательно зачищал от «любых друзив» в ожидании пришествия нового поколения украинских политиков. Не дождался и решил развязать себе руки. Заодно привлек внимание к Президенту: откажется ли Ющенко от поста почетного председателя НС–НУ? Красивая версия объявленного политического развода – Виктор Иванович не выдержал разброда и шатания в рядах пропрезидентского блока и стал буревестником его краха. Прагматичная версия – Балога беспокоится о собственном политическом будущем, и под соусом будущей поддержки Ющенко в 2010-м постарается запустить эффективный политический проект. Жаль, что эффективность по-украински в наших условиях означает ставку на административный ресурс, неадекватные партийному потенциалу финансовые инъекции и кучку «сбитых летчиков» в виде свиты вождя.
|Николай Рудьковский
…В борьбе за Рудьковского оппозиционеры получили дополнительный повод блокировать парламентскую трибуну – на этот раз не против вступления Украины в НАТО, а в борьбе за права отдельного человека, пусть его и считают правонарушителем. Тем временем Арсений Яценюк предпринял еще одну попытку разблокировать парламент, предложив подписать составленное им политическое соглашение. Оно должно признать его подпись под письмом относительно присоединения Украины к ПДЧ персональным автографом и не более того. В случае отказа договариваться спикер не исключает роспуска законодательного органа.
|Арсений Яценюк
…Граждане, они же будущие избиратели, остались в неведении, обменивались ли слуги народа валентинками – настоящими, с добрыми и теплыми словами в честь Дня всех влюбленных. Похоже, большинство украинских политиков могли направить их исключительно себе – слишком уж эгоцентричной оказывается отечественная политика.
Евгений Магда