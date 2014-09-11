Украина может забыть о европейском будущем с "особым статусом" Донбасса – The Economist

Об этом в статье "Безрадостное перемирие для Украины" пишет британское издание The Economist.

По мнению, выраженном в материале, выполнение минских соглашений по прекращению огня и перемирию поможет Путину достичь подчинения Украины, которого он добивался с самого начала конфликта благодаря его безжалостной эскалации.

По мнению автора, предоставление Донбассу "особого статуса", согласно видениям президента Порошенко, с гарантиями для местного языка и культурных особенностей, на самом деле обеспечивает региону гораздо больше. В первую очередь, "федерализированный" статус Донецкой и Луганской областей дает региону право блокировать все надежды Украины на ее западное будущее. Так, Донбасс теперь сможет ветировать любое решение Киева на интеграцию, в первую очередь, с НАТО, а также с Евросоюзом.

Читайте такжеБоевики требуют предоставления "ДНР" и "ЛНР" особого статуса в составе Украины

Что же касается Путина, то даже если перемирие будет нарушено, его ждет устраивающая его альтернатива "замороженного конфликта", при которой непризнанная миром республика будет постоянно дестабилизировать ситуацию в Украине.

Издание также задается вопросом, как "загнанный в тупик президент Порошенко" будет убеждать украинское общество в правильности решения по Донбассу.

"Даже если наступит мир, что маловероятно, для большинства украинцев он, скорее всего, будет позорным", - заключает The Economist.

Ранее сообщалось, что Порошенко хочет предоставить части Донбасса особый статус, под которым он понимает временный порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Также ранее был опубликован Минский протокол о перемирии на Донбассе.

Источник: ZN.UA