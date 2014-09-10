Порошенко пригласили 18 сентября выступить перед конгрессом США
19:12, 10 сентября 2014Политика
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Президента Украины Петра Порошенко пригласили выступить перед совместным заседанием конгресса США 18 сентября.
REUTERS
Об этом сообщает журналист "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе, передает "Украинская правда". По словам спикера палаты представителей конгресса США Джона Бонера, предоставление Петру Порошенко права выступить перед конгрессом является еще одним свидетельством "нашей приверженности чаяниям народа".
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