Порошенко пригласили 18 сентября выступить перед конгрессом США

Президента Украины Петра Порошенко пригласили выступить перед совместным заседанием конгресса США 18 сентября.

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