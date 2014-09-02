ГПУ открыла дело в отношении экс-командующего ВМС Ильина за дезертирство
15:34, 02 сентября 2014Политика
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Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) открыла уголовное производство по факту дезертирства бывшего командующего военно-морских сил (ВМС) адмирала Юрия Ильина.
ГПУ открыла дело по факту дезертирства экс-командующего ВМС / фото УНИАН
Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Юрий Бойченко.
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По его словам, "Генпрокуратура расследует уголовное производство по факту дезертирства адмирала Юрия Ильина, который в конце мая этого года, находясь в подчинении министра обороны, самовольно оставил место службы", - сказал Юрий Бойченко.
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