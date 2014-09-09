Блокпост Нацгвардии на Луганщине, который окружили солдаты РФ, усилен техникой

Блокпост Национальной гвардии в районе Славяносербска усилен дополнительной техникой и личным составом Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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По его словам, «украинские военные усиливают оборону позиций блокпоста. На своем блокпосту террористы и российские военные также укрепляют позиции, проводят фортификационные работы».

Как отметил Лысенко, «между сторонами сохраняется нейтралитет. Украинские военные не поддаются на провокации, и защищают и обороняют свои позиции».