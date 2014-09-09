Блокпост Нацгвардии на Луганщине, который окружили солдаты РФ, усилен техникой
13:50, 09 сентября 2014Политика
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Блокпост, который вчера попал в трехстороннее окружение боевиков и войск РФ, усилили техникой и живой силой.
REUTERS
Блокпост Национальной гвардии в районе Славяносербска усилен дополнительной техникой и личным составом Вооруженных сил Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
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По его словам, «украинские военные усиливают оборону позиций блокпоста. На своем блокпосту террористы и российские военные также укрепляют позиции, проводят фортификационные работы».
Как отметил Лысенко, «между сторонами сохраняется нейтралитет. Украинские военные не поддаются на провокации, и защищают и обороняют свои позиции».
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