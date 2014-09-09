За время перемирия из плена боевиков освободили 648 заложников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Прекращение огня позволило активизировать процесс освобождения заложников. Всего, по информации Генштаба, освобождено 648 человек. Проводится работа по освобождению еще около 500 заложников», - отметил Лысенко.

Читайте такжеНа Донбассе остаются в заложниках около 460 человек - ООНКак сообщал УНИАН, 5 сентября, участники трехсторонней контактной группы в Минске достигли договоренностио режиме прекращения огня.

Между тем, боевики и российские военные продолжают обстрел украинских войск, нарушая перемирие.