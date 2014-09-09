За время перемирия из плена боевиков освободили 648 заложников
13:01, 09 сентября 2014Политика
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За время перемирия в целом освобождено из плена террористов 648 заложников.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«Прекращение огня позволило активизировать процесс освобождения заложников. Всего, по информации Генштаба, освобождено 648 человек. Проводится работа по освобождению еще около 500 заложников», - отметил Лысенко.
Читайте такжеНа Донбассе остаются в заложниках около 460 человек - ООНКак сообщал УНИАН, 5 сентября, участники трехсторонней контактной группы в Минске достигли договоренностио режиме прекращения огня.
Между тем, боевики и российские военные продолжают обстрел украинских войск, нарушая перемирие.
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