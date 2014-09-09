Непосредственное участие России в конфликте в Украине "очень-очень очевидно" - Меркель

Об этом она сказала в интервью немецкой радиостанции rbb-Inforadio, пишет Deutsche Welle.

Тем не менее, у германского правительства нет никаких сомнений в том, что военным путем этот конфликт решить нельзя, заявила она.

Читайте такжеМеркель выразила "полную поддержку" мирных инициатив ПорошенкоКанцлер ФРГ выражает уверенность в том, что санкции являются единственной возможностью воздействия на Россию, оказывающую поддержку сепаратистам в Украине. Но вводя их, надо также четко дать понять: как только обстановка нормализуется, меры наказания будут отменены, отметила глава германского правительства.

Несмотря на планы НАТО о создании новых сил быстрого реагирования, канцлер Германии не намерена увеличивать бюджет министерства обороны ФРГ. По ее словам, дополнительные финансовые средства у Минобороны появятся после вывода бундесвера из Афганистана.