За время перемирия погибли четверо украинских военных

За период перемирия погибли четыре украинских военнослужащих, 29 - получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил директор военно-медицинского департамента Министерства обороны Виталий Андронатий.

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Он отметил, что в целом военные медики оказали помощь 2517 военным, получившим ранения в зоне АТО. Он также сказал, что на данный момент в заведениях здравоохранения на лечении находится 1173 раненых, из которых 34 не относятся к Вооруженным Силам Украины, а являются представителями других воинских формирований, в том числе Нацгвардии.

“Из этих всех военнослужащих 94 находятся на лечении в гражданских лечебных заведениях, в первую очередь — это Днепропетровский и Запорожский гарнизоны”, - сказал он.