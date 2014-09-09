Луценко признался, что не понимал специфичности вопроса торговли оружием со странами НАТО
00:53, 09 сентября 2014Политика
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Советник Президента Украины Юрий Луценко не осознавал специфичности вопроса торговли летальным оружием со странами-членами НАТО и теперь предлагает воспринимать такое вооружение в Украине как приобретенное в военторге.
Луценко признался, что не понимал специфичности вопроса торговли оружием со странами НАТО
Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает LB.ua.
"В момент, когда я узнал об этих заявлениях я принес извинения всем, кто был причастен к этой ситуации. При этом я знал, что торговля оружием является особой темой, просто не понимал насколько особенной, особенно в полувоенной ситуации, в которой Украина находится сейчас. Мне важнее, чтобы оружие было здесь. Будем считать, что мы купим его в военторге", - сказал Луценко.
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Напомним, 7 августа Юрий Луценко заявил о передаче Украине летального оружия рядом стран-членов НАТО.
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