Луценко признался, что не понимал специфичности вопроса торговли оружием со странами НАТО

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает LB.ua.

"В момент, когда я узнал об этих заявлениях я принес извинения всем, кто был причастен к этой ситуации. При этом я знал, что торговля оружием является особой темой, просто не понимал насколько особенной, особенно в полувоенной ситуации, в которой Украина находится сейчас. Мне важнее, чтобы оружие было здесь. Будем считать, что мы купим его в военторге", - сказал Луценко.

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Напомним, 7 августа Юрий Луценко заявил о передаче Украине летального оружия рядом стран-членов НАТО.