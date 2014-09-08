Шаткое перемирие устраивает Москву, но ставит Киев в тупик - британские СМИ

На Донбассе установилось очень шаткое перемирие. Обе стороны обвиняют врага в нарушении остановки огня и нападениях. Однако ситуация может вылиться даже в худшие последствия для Украины в политическом плане. Об этом сегодня пишет The Sunday Times, статью которой цитирует Зеркало недели.

"Сегодня утром я впервые за несколько недель вышла на улицу, села на солнышке на скамейке со своей кошкой и закурила. Впервые стало так тихо. Можно подумать, что я в отпуске. Надеюсь, продлится долго", - рассказала дончанка Светлана.

В это же время боевики обвиняют украинскую армию в нарушении прекращения огня. Они говорят, что украинский снайпер убил двух боевиков и ранил еще троих вскоре после объявления перемирия.

В это же время украинские военные говорят, что террористы за первые 12 часов нарушили договоренность о прекращении огня минимум 10 раз. Издание пишет, что шансы на то, что перемирие перерастет в мир, очень скудны.

Читайте такжеДалай-лама: Путин пытается построить новую Берлинскую стенуПрезидент России Владимир Путин на прошлой неделе составил свой план установления мира, который предусматривает амнистию террористов, обмен пленными и роспуск добровольческих батальонов.

"Однако самое важное то, что не было достигнуто договоренности о статусе территорий, которые захватили пророссийские боевики", - говорится в статье.

Читайте такжеПорошенко заявил, что разделяет ответственность за режим перемирия с ПутинымПутин требует федерализации Украины, но Порошенко согласен только на децентрализацию.

"Существует опасность, что стороны останутся в тупике, оставляя наполненный оружием Восток Украины в подвешенном состоянии. Для Киева - это серьезная опасность, но это устраивает Москву, поскольку ставит крест на амбициях Украины относительно вступления в ЕС и НАТО, против чего резко выступает Путин", - говорится в статье.