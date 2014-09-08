Сегодня в Европарламенте проголосуют по рекомендациям о СА с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, голосование состоится в Брюсселе во второй половине дня в рамках заседания Комитета.

Читайте такжеПрезидент Европарламента на этой неделе посетит УкраинуВ частности, на голосование будет вынесен проект резолюции, подготовленный докладчиком по этому вопросу депутатом Яцеком Сариушем-Вольским.

Согласно его предложению, Европейский парламент „дает согласие на заключение Соглашения”.

Читайте такжеЯценюк обещает утвердить план имплементации СА Украины с ЕС в этом месяцеЭто голосование является промежуточным, но важным этапом для ратификации Соглашения об ассоциации. Следующим должно состояться голосование в рамках пленарного заседания Европейского парламента.

Как сообщал УНИАН, ЕП будет заседать с 15 по 18 сентября в Страсбурге.