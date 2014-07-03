Подписан указ о назначении Косюка первым зампредседателя АП
16:09, 03 июля 2014Политика
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Глава государства Петр Порошенко назначил Юрия Косюка первым заместителем председателя администрации президента (АП).
Юрий Косюк назначен первым заместителем председателя АП / фото http://www.vinnitsa.info
Текст соответствующего указа №559/2014 обнародован на сайте президента. "Назначить Косюка Юрий Анатольевича первым заместителем председателя администрации президента Украины", - говорится в документе.
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Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что в АП Юрий Косюк будет заниматься координацией действий и повышением уровня управляемости силовым блоком.
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