Подписан указ о назначении Косюка первым зампредседателя АП

16:09, 03 июля 2014
Политика
0

Глава государства Петр Порошенко назначил Юрия Косюка первым заместителем председателя администрации президента (АП).

Юрий Косюк назначен первым заместителем председателя АП / фото http://www.vinnitsa.info

Текст соответствующего указа №559/2014 обнародован на сайте президента. "Назначить Косюка Юрий Анатольевича первым заместителем председателя администрации президента Украины", - говорится в документе.

Читайте такжеТимченко, Косюк и Ложкин вошли в «тройку» лучших топ-менеджеров по версии журнала «Компаньон»

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что в АП Юрий Косюк будет заниматься координацией действий и повышением уровня управляемости силовым блоком.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter