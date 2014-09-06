В России не видят причин для санкций: ЕС блуждает в политическом «зазеркалье»

В комментарии МИД России в связи с намерением Евросоюза расширить антироссийские санкции, текстом которого располагает УНИАН, говорится: «По сути, объявление о предстоящем расширении антироссийских санкций стало первой реакцией ЕС на состоявшуюся накануне в Минске встречу контактной группы по урегулированию ситуации в Украине и достигнутые там договоренности, позволяющие перевести жизнь всех украинцев в мирное русло».

«Тем самым Евросоюз продемонстрировал, что его руководство по-прежнему блуждает в политическом «зазеркалье» и фактически посылает сигнал прямой поддержки «партии войны» в Киеве, которую не устраивают итоги минской встречи», - считают в российском МИД.

По мнению внешнеполитического ведомства РФ, «вместо того, чтобы лихорадочно искать, как больнее ударить по экономикам своих стран и России, Евросоюзу лучше бы заняться поддержкой экономического возрождения Донбасса и восстановления жизнедеятельности региона».

При этом МИД РФ подчеркивает, что в случае принятия нового списка санкций со стороны Евросоюза реакция с российской стороны, «безусловно, последует».

Как сообщал УНИАН, официальное принятие новых санкций Европейского Союза в отношении России будет осуществлено путем письменной процедуры в понедельник, 8 сентября.

Как говорится в письме президента Европейского Совета Хермана Ван Ромпея и президента Еврокомисии Жозе Мануеля Баррозу, 3 сентября, в соответствии с поручением Европейского Совета, Еврокомиссия и Европейская служба внешнего действия представила COREPER (Комитету постоянных представителей) ряд усиленных мер, связанных с доступом к рынку капиталов, обороной, товарами двойного назначения и чувствительными технологиями. Кроме того, был презентован новый список лиц, который включает новое «руководство» на Донбассе, «правительство Крыма», а также россиян, которые принимают решения, и олигархов.

«Выбор и оценка рассмотренных вариантов для второго раунда экономических санкций проводились согласно тем же критериям (эффективность, расходы/преимущества, баланс между секторами и государствами-членами, международная координация, обратимость/расширяемость, правовая защищенность/легкость внедрения), которые направляли работу над предыдущим пакетом ограничительных мер. Согласованный в июле пакет мер был сформирован с возможностью его увеличения в случае необходимости в соответствии с возможными градациями действий в четырех областях: рынок капитала, оборона, товары двойного назначения и чувствительные технологии. Предложенный новый пакет ограничительных мер был одобрен на уровне COREPER. Он предоставит Евросоюзу эффективный инструмент, который позволит нам ответить в течение короткого промежутка времени. Он повысит эффективность уже введенных мер. Кроме прочего, это также укрепит принцип, согласно которому санкции ЕС направлены на содействие изменению курса действий России в Украине», - подчеркивают президент Европейского Совета и президент Еврокомиссии.