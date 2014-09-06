Нацгвардия зафиксировала небольшие нарушения перемирия боевиками

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове журналистам заявил командующий Национальной гвардией Украины Степан Полторак.

По его словам, 5 сентября до 18.45 было определенное нарушение режима прекращения огня в районе Дебальцева. Однако после 18.45 огонь был прекращен.

“Доклад мне поступает практически каждую минуту, если есть нарушение, потому что Национальная гвардия находится практически по всему периметру ведения боевых действий. Сначала были небольшие нарушения в районе Дебальцева, но в 18.45 огонь был прекращен, и до сегодняшнего утра нарушений не было как с нашей стороны, так и со стороны террористов”, - сказал он.

Полторак также опроверг информацию о продвижении 5 сентября в Дебальцово колонны российских танков.

Он сообщил, что сейчас подразделения Нацгвардии продолжают оснащаться бронетехникой.

По его словам, Нацгвардия уже получила 80 единиц БТР-3 и БТР-4, на будущей неделе будет получена очередная партия БТР-4.

Полторак отметил, что Нацгвардия также получила танки на вооружение, а новосозданные танковые подразделения Нацгвардии проходят обучение в Киевской и Харьковской областях.

Как сообщал УНИАН, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook, что российско-террористические войска не соблюдают условий перемирия согласно протоколу, подписанному 5 сентября в Минске между представителями Украины, "ДНР" и "ЛНР" при участии ОБСЕ.

По словам Тымчука, продолжаются нападения и обстрел позиций и блокпостов украинских войск на территории Донбасса со стороны российских войск и террористов.

В частности, отметил Тымчук, противник осуществил несколько попыток атаковать позиции украинских войск на территории аэропорта Донецка. Во время штурмов противником использовались гранатометы и огнеметы.

Также после 18.00 вчерашнего дня был осуществлен обстрел позиций украинских войск в районе Попасной, Красногоровки, Золотого и Новотроицкого.

Украинские войска полностью соблюдают условия перемирия и открывают огонь в ответ только при нападении на свои позиции, отметил Тымчук.