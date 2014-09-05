Возле Мариуполя снаряд оставил воронку глубиной 5 метров (фото)
20:44, 05 сентября 2014Политика
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Сегодня около 13.00 несколько снарядов, вероятно выпущенных из "Града" попали и в район поселка Старый Крым в Ильичевском районе Мариуполя.
Снаряд оставил огромную воронку / 0629
Как передает 0629, один снаряд разорвался возле притока реки Кальчик. Ударной волной были выбиты стекла в микроавтобусе "Фольксваген", припаркованном неподалеку. Сам автовладелец не пострадал, так как успел упасть на землю.
В результате взрыва в земле образовалась воронка, глубиной не менее 5 метров.
Читайте такжеОБСЕ: В результате боев под Мариуполем погибли мирные жителиЕще один снаряд попал в огород на ул. Крупской, 116. К счастью, он не детонировал.
Напомним, также сегодня снаряд перебил газопровод в поселке Старый Крым и попал в фильтровальную станцию Старокрымского водохранилища.
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