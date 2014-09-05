Возле Мариуполя снаряд оставил воронку глубиной 5 метров (фото)

Как передает 0629, один снаряд разорвался возле притока реки Кальчик. Ударной волной были выбиты стекла в микроавтобусе "Фольксваген", припаркованном неподалеку. Сам автовладелец не пострадал, так как успел упасть на землю.

В результате взрыва в земле образовалась воронка, глубиной не менее 5 метров.

Читайте такжеОБСЕ: В результате боев под Мариуполем погибли мирные жителиЕще один снаряд попал в огород на ул. Крупской, 116. К счастью, он не детонировал.

Напомним, также сегодня снаряд перебил газопровод в поселке Старый Крым и попал в фильтровальную станцию Старокрымского водохранилища.