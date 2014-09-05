Меркель выразила "полную поддержку" мирных инициатив Порошенко

Как сообщается на сайте президента, встреча Порошенко и Меркель состоялась в Ньюпорте во время саммита НАТО.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы взаимодействия по содействию реализации мирного плана президента, в частности - достижение прекращения огня.

Читайте такжеПорошенко: Украина получила то, на что мы ждали - поддержку НАТО"Ангела Меркель выразила полную поддержку инициатив Петра Порошенко", - говорится в сообщении.

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